Çakar'dan olay sözler: Bunun adı omurgasızlıktır!..
Galatasaray, Spor Toto Süper Ligi'nin 27. haftasında Trabozonspor'u 2-1 mağlup ederken, maç boyunca Galatasaray tribünlerinden Trabzonspor takımı aleyhinde söylenen birtakım sözler gündeme oturdu. SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar da özel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında sarı kırmızılı tribünlerden Trabzonspor aleyhine gelen ifadeleri sert sözlerle eleştirdi.
İşte Ahmet Çakar'ın o açıklamaları:
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 07:21
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Negredo'nun şampiyonluğa inancı tam
Toplam 6
Yorum
07KARTAL NEGREDO, İYİSİN HOŞSUN AMA BOŞSUN.
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 21
Yorum
POYRAZ Aziz sen yaşlanmış bedavadan para alan Futbolcu lar almaya alışıksın bana hiç süpriz olmadı.Mayıs da senin işini Ali Koç bitirir inşallah.
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Erman Toroğlu: Bu adam hasta!
Toplam 3
Yorum
mesela Beşiktaşlı futbolcu yapsa elinde sopayla aslan kesilirsin.
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