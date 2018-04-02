Çakar'dan olay sözler: Bunun adı omurgasızlıktır!.. – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Çakar'dan olay sözler: Bunun adı omurgasızlıktır!..

    Çakar'dan olay sözler: Bunun adı omurgasızlıktır!..

    Galatasaray, Spor Toto Süper Ligi'nin 27. haftasında Trabozonspor'u 2-1 mağlup ederken, maç boyunca Galatasaray tribünlerinden Trabzonspor takımı aleyhinde söylenen birtakım sözler gündeme oturdu. SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar da özel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında sarı kırmızılı tribünlerden Trabzonspor aleyhine gelen ifadeleri sert sözlerle eleştirdi.

    İşte Ahmet Çakar'ın o açıklamaları:

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 07:21
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