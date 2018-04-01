Türk Telekom Arena'da Trabzonsporlu futbolcuya şok – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Arena'da Trabzonsporlu futbolcuya şok

    Türk Telekom Arena'da Trabzonsporlu futbolcuya şok

    Spor Toto 'de 27. haftanın en önemli maçında  ile  3 puan mücadelesi veriyor

    Maç öncesi, her iki ekip oyuncuları da ısınmak için sahaya çıktı.

    BURAK YILMAZ VE UĞUR DEMİROK'A BÜYÜK TEPKİ
    'in ilk yarısındaki maçta G.Saray'dan Feghouli ve NDiaye ile tartışma yaşayan sahaya çıkınca büyük şok yaşadı.

    taraftarı Uğur Demirok'u tribüne çağrırken deplasman tribünün bulunduğu yere doğru yönelen tecrübeli isim sarı-kırmızılıların tepkisini çekti.

    alt yapısında futbola başlayan Uğur Demirok, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklanarak protestto edildi. Öte yandan Trabzonspor'dan Burak Yılmaz da protestoların hedefindeki bir başka isimdi. Eski takımına karşı forma giyen Burak, topla buluştuğunda tribünlerden ıslıklar yükseldi.

    TÜRK TELEKOM STADI KAPALI GİŞE

    Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan Spor Toto Süper Lig 27'nci hafta mücadelesinde maçın oynandığı Stadyumu'nda boş tribün kalmadı. Sarı kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan koltukların tamamını satın alırken, bordo mavili taraftarlar da yine kendilerine ayrılan deplasman tribününü hınca hınç doldurdu.


    TRABZONSPOR TARAFTARINDAN ANLAMLI PANKART

    Trabzonsporlu taraftarlar uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ı unutmadı.

    Bir dönem Trabzonspor Asbaşkanlığı yapan Hüseyin Başaran'ın kızı olan Mina Başaran İran'daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti.

    Bordo-mavili taraftarlar açtıkları pankartla Başaran ailesinin acısını paylaştı.



    Fotomac.com.tr ekibi Türk Telekom Stadı'nda... YENİ DETAYLAR GELDİKÇE GÜNCELLENECEKTİR.
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:35
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