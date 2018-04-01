Türk Telekom Arena'da Trabzonsporlu futbolcuya şok
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın en önemli maçında Galatasaray ile Trabzonspor 3 puan mücadelesi veriyor
BURAK YILMAZ VE UĞUR DEMİROK'A BÜYÜK TEPKİ
Süper Lig'in ilk yarısındaki maçta G.Saray'dan Feghouli ve NDiaye ile tartışma yaşayan Uğur Demirok sahaya çıkınca büyük şok yaşadı.
Trabzonspor taraftarı Uğur Demirok'u tribüne çağrırken deplasman tribünün bulunduğu yere doğru yönelen tecrübeli isim sarı-kırmızılıların tepkisini çekti.
Galatasaray alt yapısında futbola başlayan Uğur Demirok, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklanarak protestto edildi. Öte yandan Trabzonspor'dan Burak Yılmaz da protestoların hedefindeki bir başka isimdi. Eski takımına karşı forma giyen Burak, topla buluştuğunda tribünlerden ıslıklar yükseldi.
TÜRK TELEKOM STADI KAPALI GİŞE
Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan Spor Toto Süper Lig 27'nci hafta mücadelesinde maçın oynandığı Türk Telekom Stadyumu'nda boş tribün kalmadı. Sarı kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan koltukların tamamını satın alırken, bordo mavili taraftarlar da yine kendilerine ayrılan deplasman tribününü hınca hınç doldurdu.
TRABZONSPOR TARAFTARINDAN ANLAMLI PANKART
Trabzonsporlu taraftarlar uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ı unutmadı.
Bir dönem Trabzonspor Asbaşkanlığı yapan Hüseyin Başaran'ın kızı olan Mina Başaran İran'daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti.
Bordo-mavili taraftarlar açtıkları pankartla Başaran ailesinin acısını paylaştı.
Fotomac.com.tr ekibi Türk Telekom Stadı'nda... YENİ DETAYLAR GELDİKÇE GÜNCELLENECEKTİR.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:35
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Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 7
Yorum
KADIKOYLU.. YERINI GARANTIYE ALMAK ISTIYOR. YAS 35 OLUNCA GELIR. EMEKLI FUTBOLCULARIN KLUBU FENERBAHCE SANADA BAKAR.YILDA 5 MILYON EURO GARANTI PARA ILE
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU.. EMEKLI FUTBOLCULAR KLUBU FENERBAHCE.SAYENDE ADIMIZ ARTIK BU SEKILDE TANIMLANIYOR.
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Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
Toplam 1
Yorum
gs galatasarayın çöküşü el birliğiyle onaylanmıştır tüm gs lilere duyurulur
Türk Telekom Arena'da Trabzonsporlu futbolcuya şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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