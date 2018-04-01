Terim: "Trabzonspor dikkat edilmesi..." – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Terim: " dikkat edilmesi..."

    Terim: "<a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> dikkat edilmesi..."

    Terim'den maç öncesi açıklama

    Türk Telekom Stadı'ndaki maçta ile ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

    "Her zamanki anlayışında olan bir Galatasaray olacak, liderliği devam ettirmek için 3 puan almak isteyen bir takım olacak. Trabzonspor önemli ve ciddi rakip güzel maç olacak. Deplasmanlarda da iyi grafiği var. Rakibimiz her zaman 4 büyüklerin dikkat edilmesi gereken takımların bir tanesi. Bu yarışta seyirci avantajımızı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. İnşallah kazanır ve devam ederiz. "
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:43
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