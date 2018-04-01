Mariano dönüyor – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    dönüyor

    Mariano dönüyor

    'da sarı kart cezasını dolduran , bordo-mavili ekibe karşı forma giyebilecek.

    'da sarı kart cezasını dolduran , bordo-mavili ekibe karşı forma giyebilecek. Konya karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı olan ve F.Bahçe derbisinde takımdaki yerini alamayan Mariano, maçında 'in ilk 11 tercihleri arasında olması bekleniyor.
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:10
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