Mariano dönüyor
Galatasaray'da sarı kart cezasını dolduran Mariano, bordo-mavili ekibe karşı forma giyebilecek.
Galatasaray'da sarı kart cezasını dolduran Mariano, bordo-mavili ekibe karşı forma giyebilecek. Konya karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı olan ve F.Bahçe derbisinde takımdaki yerini alamayan Mariano, Trabzon maçında Fatih Terim'in ilk 11 tercihleri arasında olması bekleniyor.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:10
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ff ne varki bunda derbiye sıfır girecekler ceza olarak kırmızı yemedıkleri sürece en kritik maçlara çıkabilirler,göztepe maçı alabılırde
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