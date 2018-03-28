Yeniden Martinez!
Arjantin basını, River Plate'in 24 yaşındaki futbolcusu için Sporting Lizbon ve G.Saray'ın devrede olduğunu öne sürdü. Bunu da Martinez'in "Avrupa'da oynamak istiyorum" sözlerine dayandırdı
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:59
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