Yeniden Martinez! – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Yeniden Martinez!

    Yeniden Martinez!

    Arjantin basını, River Plate'in 24 yaşındaki futbolcusu için Sporting Lizbon ve G.Saray'ın devrede olduğunu öne sürdü. Bunu da Martinez'in "Avrupa'da oynamak istiyorum" sözlerine dayandırdı

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:59
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