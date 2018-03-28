Neymar'ın ayağının son hali endişelendirdi
Ayak bileğinde yüksek deformasyonlu burkulma ve ayak tarak kemiklerinde kırık tespit edildiği için ameliyat edilen Neymar, ayağının son halini sosyal medyadan paylaştı.
Brezilyalı yıldız Neymar, ameliyat olmasının ardından tedavi sürecine devam ederken, ayağının son görüntüsünü de sosyal medya hesabından paylaştı.
2018 Dünya Kupası'na forma giyememe riski ile karşı karşıya kalan Neymar için milli takım teknik heyetinde görev yapan Claudio Taffarel umutlu olduğunu söylese de yıldız futbolcunun ayağını gören Brezilyalı futbolseverler endişelendi.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:05
-
Güneş'ten siyah-beyazlı camiaya uyarı!
Toplam 2
Yorum
gsli basaksehir olur hak ettilerde
-
Güneş'ten siyah-beyazlı camiaya uyarı!
Toplam 2
Yorum
BJK'li hele bi akhisar'i yenelim de GS'ye bakariz... Basaksehir'de verilen sampiyonlugu geri alabilecegimize inanmiyorum. Hedef 2. ve samp ligi..
-
Alex, tekrar Türkiye'ye geliyor!
Toplam 1
Yorum
fbcan Senin değerini bilmeyenler utansınlar
Neymar'ın ayağının son hali endişelendirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.