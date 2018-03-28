Neymar'ın ayağının son hali endişelendirdi – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    'ın ayağının son hali endişelendirdi

    <a href="/index/neymar?id=01e7424a-e0e3-4fd7-8dac-57377c2e86b6" class="" rel="tag">Neymar</a>'ın ayağının son hali endişelendirdi

    Ayak bileğinde yüksek deformasyonlu burkulma ve ayak tarak kemiklerinde kırık tespit edildiği için ameliyat edilen , ayağının son halini sosyal medyadan paylaştı.

    Brezilyalı yıldız , ameliyat olmasının ardından tedavi sürecine devam ederken, ayağının son görüntüsünü de hesabından paylaştı.

    2018 Dünya Kupası'na forma giyememe riski ile karşı karşıya kalan için milli takım teknik heyetinde görev yapan umutlu olduğunu söylese de yıldız futbolcunun ayağını gören Brezilyalı futbolseverler endişelendi.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:05
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