Attığı goller ve sempatik tavırlarıyla Galatasaraylı taraftarların gönlünde taht kuran Bafetimbi Gomis, yarın AslantepeGSSTORE'da olacak.
Attığı goller ve sempatik tavırlarıyla Galatasaraylı taraftarların gönlünde taht kuran Bafetimbi Gomis, yarın AslantepeGSSTORE'da olacak. Fransız yıldız, saat 15.00'te taraftarlarla buluşacak ve lisanslı ürünleri imzalayacak. Taraftarların etkinliğe büyük ilgi göstermesi bekleniyor.
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