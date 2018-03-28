Deplasman forması da belli oldu!

En son Fatih Terim'in takımın başında olduğu 2011-12 sezonunda tercih edilen sarı forma yeni sezonda tekrar giyilecek. Yeni sezon ürünlerini şimdiden hazırlamaya başlayan Nike firması 'klasik parçalı'ya dönüş yaparken, deplasman forması olarak da 'sarı renk'te karar kıldı.