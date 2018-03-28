Deplasman forması da belli oldu!
Galatasaray'ın gelecek sezon giyeceği parçalı forma basına sızarken, deplasman formasının ise sarı olacağı öğrenildi.
En son Fatih Terim'in takımın başında olduğu 2011-12 sezonunda tercih edilen sarı forma yeni sezonda tekrar giyilecek. Yeni sezon ürünlerini şimdiden hazırlamaya başlayan Nike firması 'klasik parçalı'ya dönüş yaparken, deplasman forması olarak da 'sarı renk'te karar kıldı.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:20
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Eljif kiraya, Harun kaleye!
Toplam 5
Yorum
ercisli he çok oynattın bide karaya veriyorsun işin gücün futbolcu yemek
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Aziz Yıldırım adaylığını açıklıyor!
Toplam 3
Yorum
Fenerli 20 yıl önce kimin kaç şampiyonluğu vardı? 20 yılda kimler kaç defa şampiyon oldu buna cevap ver? senin tek amacın Galatasaray mı ?
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Eljif kiraya, Harun kaleye!
Toplam 5
Yorum
alik elmas ekici valbuena guilano gibi oyuncuları serbest oynatacaksın.bırak kendisi kursun oyununu bak nasıl maç kazanılıyor.elması oynatmalı
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