Deplasman forması da belli oldu! – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Deplasman forması da belli oldu!

    Deplasman forması da belli oldu!

    'ın gelecek sezon giyeceği parçalı forma basına sızarken, deplasman formasının ise sarı olacağı öğrenildi.

    En son 'in takımın başında olduğu 2011-12 sezonunda tercih edilen sarı forma yeni sezonda tekrar giyilecek. ürünlerini şimdiden hazırlamaya başlayan Nike firması 'klasik parçalı'ya dönüş yaparken, deplasman forması olarak da 'sarı renk'te karar kıldı.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:20
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