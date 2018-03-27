Fellaini, Monaco yolunda – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    , yolunda

    <a href="/index/fellaini?id=9fd53ccc-0d02-4a2c-9865-f271326609aa" class="" rel="tag">Fellaini</a>, <a href="/index/monaco?id=bf42227c-a432-464d-83fa-8468416cdb50" class="" rel="tag">Monaco</a> yolunda
    Adı sık sık ve ile anılan 'nin ile transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi. ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Belçikalı'ya Fransız ekibinin talip olduğunu yazan Fransız Derniere Heure gazetesi, "Görüşmeler başladı. sezon sonu 'ya gelebilir" diye yazdı.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:32
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