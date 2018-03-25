Tudor krizi Aslan'ı yakabilir!
Galatasaray'ın geçen sezonun son bölümünde Karabük'e 150 bin Euro tazminat bedeli ödeyerek teknik direktörlük koltuğuna getirdiği Igor Tudor'un Sarı-Kırmızılı kulübe 1.5 milyon Euro'luk tazminat davası açması ortalığı karıştırdı.
- 25 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:33
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Her eve bir Gomis
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ FARKINDASINIZDIR SANIRIM ASALET AKIYOR GS DEN RESMEN PARASIZLIKTAN KIVRANMAYA BAŞLADILAR YELLOWLAR GOMİSLER HAVADA UÇUYOR
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Volkan'dan kariyer rekoru! "Beni rezil ettiniz"
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ VOLKANCIM SEN ZATEN KENDİNİ REZİL ETTİN ÇOK UZUN ZAMAN ÖNCE ! BUNUN SEBEBİ YEDİĞİN GOLLER DEĞİL YAPTIĞIN FUTBOL DIŞI HAREKETLERDİR !
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Talisca'nın istediği ücret işleri zora soktu!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ TALİSCA ÇOKTAN GİTTİ ! ADAM SÖZLEŞME UZATTI MİLLİ DAVET GELDİ ! BU RASTLANTI DEĞİL ! ADAMA PREMİER LİG İÇİN VİZE ÇIKARDILAR !
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