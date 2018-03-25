Terim'den Sinan özel ilgi – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    Terim'den Sinan özel ilgi

    Terim'den Sinan özel ilgi

    Terim, 24 yaşındaki oyuncuya son bir şans verdi... Terim’in önceliği Sinan’ın fazla kilolarından kurtulması

    Sezon başında ayrılmayı kafasına koyan ancak kulüpte kalan , ile birlikte yeniden futbola tutundu. Igor döneminde iyice gözden düşen Sinan, Terim ile birlikte çıkışa geçerken Konya maçında bir gol bir asistlik performansı ile kendini hatırlattı.

    Ancak bu performans, hocasına göre Sinan'ın gerçek durumundan çok uzak. Bu sebeple teknik ekip Sinan'la yakından ilgilenirken 24 yaşındaki oyuncu artık programla yaşıyor...

    GÖZ HAPSİNDE
    Uyanma saatinden yemeğe kadar Sinan'ın hayatı artık çok programlı. Terim, fazla kilolarından kurtulmasını istediği oyuncusuna diyet programı da yazdırırken gece yatma saati, fazladan yapacağı idmanlar dahil her şeyi saat saat takip ediliyor. (Vatan)

    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:10
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