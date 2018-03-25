Terim'den Sinan özel ilgi

Sezon başında ayrılmayı kafasına koyan ancak kulüpte kalan Sinan Gümüş, Fatih Terim ile birlikte yeniden futbola tutundu. Igor Tudor döneminde iyice gözden düşen Sinan, Terim ile birlikte çıkışa geçerken Konya maçında bir gol bir asistlik performansı ile kendini hatırlattı.



Ancak bu performans, hocasına göre Sinan'ın gerçek durumundan çok uzak. Bu sebeple teknik ekip Sinan'la yakından ilgilenirken 24 yaşındaki oyuncu artık programla yaşıyor...



GÖZ HAPSİNDE

Uyanma saatinden yemeğe kadar Sinan'ın hayatı artık çok programlı. Terim, fazla kilolarından kurtulmasını istediği oyuncusuna diyet programı da yazdırırken gece yatma saati, fazladan yapacağı idmanlar dahil her şeyi saat saat takip ediliyor. (Vatan)