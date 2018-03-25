Rodrigues’in yerine Adegbenro! – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    ’in yerine !

    <a href="/index/rodrigues?id=80b16b17-0671-4e47-a44c-dfedc797786f" class="" rel="tag">Rodrigues</a>’in yerine <a href="/index/adegbenro?id=33c32093-9670-4136-b87f-bc91520c837e" class="" rel="tag">Adegbenro</a>!
    İsveçli futbol adamı, Norveç ekibi Rosenborg'un 22 yaşındaki kanat forvetini Terim'e sundu Geleceğe yatırım olarak gördüğü Adegbenro için "Rodrigues'in yerini doldurur" notunu düştü
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:38
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