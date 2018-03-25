Cengiz liste için kolları sıvadı – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    Cengiz liste için kolları sıvadı

    Cengiz liste için kolları sıvadı

    Mayıs ayında yapılacak olan kongrede yeniden adaylığını koymaya hazırlanan başkan , çalışmalarını çok sıkı bir şekilde sürdürüyor.

    Mayıs ayında yapılacak olan kongrede yeniden adaylığını koymaya hazırlanan başkan , çalışmalarını çok sıkı bir şekilde sürdürüyor. Şimdikinden çok daha güçlü bir yönetim listesi hazırlamak için kolları sıvayan Cengiz'in bu konuda ilk tercihinin Özhan Canaydın döneminde futbol şube yöneticiliği yapan Fatih Gökşen olduğu bildirildi. başkanı ayrıca Şükrü Ergün, Celal Gürcan, Engin Akçakoca, ve Ahmet Dedehayır gibi camianın önde gelen isimleriyle de görüştüğü ifade edildi.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:36
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