Tudor'dan Galatasaray'a 2. şok! – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Tudor'dan Galatasaray'a 2. şok!

    Tudor'dan Galatasaray'a 2. şok!

    Fatih Terim öncesi Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor, 7.5 milyon liralık alacak davası açmıştı

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:09
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