Bebek Gomis satışta!

Galatasaray, kısa sürede taraftarın göz bebeği haline gelen golcü oyuncu Bafetimbi Gomis'in popülaritesini de kullanarak kulübe maddi girdi sağlamak için elinden geleni yapıyor.



Sarı-kırmızılılar, oyuncak 'Gomis bebek' üretti ve GS Storelar'dan 129 liradan satışa çıkardı.



Fransız yıldız attığı gollerle hem Türkiye'de hem de Avrupa'da adından söz ettirdi.



