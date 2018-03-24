Bebek Gomis satışta! – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Bebek satışta!

    Bebek Gomis satışta!

    'de attığı 25 golle gol krallığı yarışında zirvede olan Bafetimbi , 'a fayda sağlamaya devam ediyor. G.Saray taraftarının kalbini fetheden ve sezon başında kendisine 'Sen Olsan Bari' şarkısı dahi uyarlanan Gomis'e, Galatasaray yönetiminden bir sürpriz geldi.

    , kısa sürede taraftarın göz bebeği haline gelen golcü oyuncu Bafetimbi 'in popülaritesini de kullanarak kulübe maddi girdi sağlamak için elinden geleni yapıyor.

    Sarı-kırmızılılar, oyuncak 'Gomis bebek' üretti ve GS Storelar'dan 129 liradan satışa çıkardı.

    Fransız yıldız attığı gollerle hem 'de hem de Avrupa'da adından söz ettirdi.

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:37
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