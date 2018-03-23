Tudor’a prim verilecek mi? – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    ’a prim verilecek mi?

    Tudor’a prim verilecek mi?

    'ın eski hocası şampiyonluk halinde 900 bin euro’luk bonusunu isteyecek.

    'ı mahkemeye veren Batur Altıparmak, konunun 'la ilgisi bulunmadığını söyledi. Altıparmak, "Galatasaray'a yaptığım başvurunun Selçuk İnan'ın alacaklarıyla bir ilgisi yok. Tamamen benim menajerlik ücretimle ilgili... Bu normal bir prosedür. Abdurrahim Albayrak ile görüştüm ve bunu tatlıya bağlayacağız" dedi.
    Galatasaray'dan 1.5 milyon euro tazminat isteyen İgor yeniden sarı-kırmızılı ekibin kapısını çalabilir. Sözleşmesinde "Ligi ilk 2'de bitirmesi halinde sözleşmesi 1 yıl uzar. Şampiyonluk primi 500 bin euro'dur. Şampiyonlar Ligi'ne kalınması durumunda 400 bin euro'luk prim almaya hak kazanacaktır" ibaresi bulunan Hırvat hocanın, G.Saray'a sezon sonunda bir dava daha açabileceği kulübe iletildi.

    GELİN ANLAŞALIM!
    Tudor'un Türk avukatı kulübe gönderdiği uyarı mektubunda, "İlk yarıdaki sonuçları düşünüsek G.Saray'ın başarısında müvekkilimin katkısı gözardı edilemez. Sezon sonunda yeni davalarla yüzyüze kalmamak açısından sizi ikale yapmaya davet ediyorum" uyarısında bulunduğu bildirildi.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:15
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