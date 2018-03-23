Tudor’a prim verilecek mi?
Galatasaray'ın eski hocası şampiyonluk halinde 900 bin euro’luk bonusunu isteyecek.
Galatasaray'ı mahkemeye veren Batur Altıparmak, konunun Selçuk İnan'la ilgisi bulunmadığını söyledi. Altıparmak, "Galatasaray'a yaptığım başvurunun Selçuk İnan'ın alacaklarıyla bir ilgisi yok. Tamamen benim menajerlik ücretimle ilgili... Bu normal bir prosedür. Abdurrahim Albayrak ile görüştüm ve bunu tatlıya bağlayacağız" dedi.
Galatasaray'dan 1.5 milyon euro tazminat isteyen İgor Tudor yeniden sarı-kırmızılı ekibin kapısını çalabilir. Sözleşmesinde "Ligi ilk 2'de bitirmesi halinde sözleşmesi 1 yıl uzar. Şampiyonluk primi 500 bin euro'dur. Şampiyonlar Ligi'ne kalınması durumunda 400 bin euro'luk prim almaya hak kazanacaktır" ibaresi bulunan Hırvat hocanın, G.Saray'a sezon sonunda bir dava daha açabileceği kulübe iletildi.
GELİN ANLAŞALIM!
Tudor'un Türk avukatı kulübe gönderdiği uyarı mektubunda, "İlk yarıdaki sonuçları düşünüsek G.Saray'ın başarısında müvekkilimin katkısı gözardı edilemez. Sezon sonunda yeni davalarla yüzyüze kalmamak açısından sizi ikale yapmaya davet ediyorum" uyarısında bulunduğu bildirildi.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:15
-
PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
demir oren en problemsiz gs fb maci 400 bin tl yuhh tff fb sin sirtinda sopa hakemler ayağında pranga vay fenerin haline cek aziz takimi ligden
-
Terim İspanyol gol makinesinin peşinde
Toplam 6
Yorum
sercan korkmaz ucuza alıp, iyi fiyata satabileceğine inanıyosa alsın.
-
PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
misafir 42 bu futbol federasyonunun görevi fb ve konya spora ceza vermekmi yeter artık s..olun gidin i..neler hakemlerle doğradıgınız yetmiyormu
Tudor’a prim verilecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.