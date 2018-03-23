Eren ve Denayer müjdesi
Galatasaray'da sakatlıklarının ardından antrenman eksikleri olduğu için Fenerbahçe maçında oynamayan Eren ve Denayer'in güç ve dayanıklılık testinden başarıyla geçtiği öğrenildi.
İki futbolcu, Terim'in görev vermesi durumunda bundan sonraki maçlarda 90 dakika forma giyebilecek. İki futbolcunun tamamen iyileşmesiyle Galatasaray'da sakat oyuncu da kalmadı ve Fatih Terim'in önemli maçlar öncesi eli güçlendi.
Jason Denayer bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Eren Derdiyok ise 24 maçta 4 gol attı ve 4 asist yaptı.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:51
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Kazanmaya alışacağız
Toplam 1
Yorum
Kazanmaya alışacağız. EPRİYANU VE EMRE HEM FB HEM BJK MAÇLARINDA CEZALI BÖYLE HAKEM AVRUPADA DA BULURSANIZ
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Yeni yılda yeni sayfa
Toplam 1
Yorum
Yeni yılda yeni sayfa. hakemler eski. EPRİYANU VE EMRE HEM FB HEM BJK MAÇLARINDA CEZALI. AYNI 2Lİ GS MAÇINDA DA CEZALI OLACAK MI?
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Golcün kadar konuş!
Toplam 2
Yorum
UZMAN DR BU İŞİN CILKI ÇIKTI ARTIK KADIKÖYDE BİLE HAKEMLER DOĞRUYOR.AZİZ BU HAKEMLERE DÜDÜK ASTIRTAMIYORSAN ÇEK GİT VEYA TAKIMI LİGDEN ÇEKİN YETER YA
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