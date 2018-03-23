Eren ve Denayer müjdesi – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Eren ve Denayer müjdesi

    Eren ve Denayer müjdesi

    'da sakatlıklarının ardından antrenman eksikleri olduğu için maçında oynamayan Eren ve Denayer'in güç ve dayanıklılık testinden başarıyla geçtiği öğrenildi.

    İki futbolcu, Terim'in görev vermesi durumunda bundan sonraki maçlarda 90 dakika forma giyebilecek. İki futbolcunun tamamen iyileşmesiyle 'da sakat oyuncu da kalmadı ve 'in önemli maçlar öncesi eli güçlendi.

    bu sezon formasıyla 16 maça çıktı ve 1 asist yaptı. ise 24 maçta 4 gol attı ve 4 asist yaptı.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:51
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