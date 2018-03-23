Eren ve Denayer müjdesi

İki futbolcu, Terim'in görev vermesi durumunda bundan sonraki maçlarda 90 dakika forma giyebilecek. İki futbolcunun tamamen iyileşmesiyle Galatasaray'da sakat oyuncu da kalmadı ve Fatih Terim'in önemli maçlar öncesi eli güçlendi.

Jason Denayer bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Eren Derdiyok ise 24 maçta 4 gol attı ve 4 asist yaptı.