En kritik şampiyonluk
Galatasaray'da tüm planlar şampiyonluk üzerine...
Galatasaray'da tüm planlar şampiyonluk üzerine... Alternatifi yok. UEFA'da yapılacak görüşmede de bunun üzerinde duruldu. Şampiyonlar Ligi'ne katılmaları durumunda kasaya girecek yaklaşık 40-50 milyon euro'nun tamamının futbol yatırımları için kullanılacağı aktarıldı.
FUTBOLCU SATILACAK
UEFA müfettişlerinin sorusu ise çok net oldu. "Ya beklentileriniz gerçekleşmez ve Şampiyonalar Ligi'ne katılamazsanız?" Mustafa Cengiz'in cevabı ise çok net oldu: Şampiyonalar Ligi'nde kasamıza girmesini umut ettiğimiz paranın karşılığı kadar olan ölçüde futbolcu satışına gideceğiz.
SEÇİLMEZSE NE OLACAK?
Cengi z, Şampiyonlar Ligi'ne gidilemezse, Rodrigues başta olmak üzere 3 veya 4 oyuncuyu sezon sonunda satma konusunda UEFA'ya güvence verdi. Kendisi seçilirse bunu zaten uygulayacağını seçilemezse de yeni başkana bunu yerine getirmesi için talimat bırakacağı güvencesini verdi.
BAŞKAN ANKARA'DA
Cengiz, Bakan Süleyman Soylu ve Mehmet Özhaseki'ye ziyarette bulundu. ?Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi makamlarında ziyaret etti. Sarıkırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyesi Hacı Hüseyin Toprak, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Gayrimenkul AŞ Genel Müdürü Mehmet Akif Şener, Soylu ile Özhaseki'yi ayrı ayrı ziyaret etti, bakanlarla Riva ve Florya konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:02
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
demir oren en problemsiz gs fb maci 400 bin tl yuhh tff fb sin sirtinda sopa hakemler ayağında pranga vay fenerin haline cek aziz takimi ligden
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Terim İspanyol gol makinesinin peşinde
Toplam 6
Yorum
sercan korkmaz ucuza alıp, iyi fiyata satabileceğine inanıyosa alsın.
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
misafir 42 bu futbol federasyonunun görevi fb ve konya spora ceza vermekmi yeter artık s..olun gidin i..neler hakemlerle doğradıgınız yetmiyormu
En kritik şampiyonluk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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