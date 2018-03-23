En kritik şampiyonluk

Galatasaray'da tüm planlar şampiyonluk üzerine... Alternatifi yok. UEFA'da yapılacak görüşmede de bunun üzerinde duruldu. Şampiyonlar Ligi'ne katılmaları durumunda kasaya girecek yaklaşık 40-50 milyon euro'nun tamamının futbol yatırımları için kullanılacağı aktarıldı.

FUTBOLCU SATILACAK

UEFA müfettişlerinin sorusu ise çok net oldu. "Ya beklentileriniz gerçekleşmez ve Şampiyonalar Ligi'ne katılamazsanız?" Mustafa Cengiz'in cevabı ise çok net oldu: Şampiyonalar Ligi'nde kasamıza girmesini umut ettiğimiz paranın karşılığı kadar olan ölçüde futbolcu satışına gideceğiz.

SEÇİLMEZSE NE OLACAK?

Cengi z, Şampiyonlar Ligi'ne gidilemezse, Rodrigues başta olmak üzere 3 veya 4 oyuncuyu sezon sonunda satma konusunda UEFA'ya güvence verdi. Kendisi seçilirse bunu zaten uygulayacağını seçilemezse de yeni başkana bunu yerine getirmesi için talimat bırakacağı güvencesini verdi.



BAŞKAN ANKARA'DA

Cengiz, Bakan Süleyman Soylu ve Mehmet Özhaseki'ye ziyarette bulundu. ?Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi makamlarında ziyaret etti. Sarıkırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyesi Hacı Hüseyin Toprak, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Gayrimenkul AŞ Genel Müdürü Mehmet Akif Şener, Soylu ile Özhaseki'yi ayrı ayrı ziyaret etti, bakanlarla Riva ve Florya konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.