Burak'tan Gomis'e övgü
Krallık yarışında kapışan 20 gollü Burak ile 25 gollü Gomis haftaya sahada kozlarını paylaşacak. Trabzonlu yıldız, "Gomis gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Benim de değerli bir rakibim" dedi.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:09
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Fabri ayrılıyor mu?
Toplam 1
Yorum
pıtırtı Kaleci takımın yarısı. Fabri üst düzey kaleci değil. Onun gidişi değilde yerine birinin alınmaması beni korkutur. Kale Tolgaya kalırsa....
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Yıldırım, Kocaman'ı defterden sildi!
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Yorum
Fenerli Son on yılda 2 şampiyonluk hep mi hocalar başarısız aziz
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Milli sporcu hayatını kaybetti!
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ahmet Ölümün nasıl nereden geleceği bilinmiyor,çok üzücü bir durum.Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.Ailesinede başsağlığı diliyorum.
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