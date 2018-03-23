Burak'tan Gomis'e övgü – Fotomaç – 23 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Burak'tan 'e övgü

    Burak'tan Gomis'e övgü

    Krallık yarışında kapışan 20 gollü Burak ile 25 gollü Gomis haftaya sahada kozlarını paylaşacak. Trabzonlu yıldız, "Gomis gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Benim de değerli bir rakibim" dedi.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Burak'tan Gomis'e övgü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN