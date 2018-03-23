Adnan Polat'a jest! – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    'a jest!

    Adnan Polat'a jest!

    ’ın ’taki mali genel kurulunda, için oylaması yapılacak

    Kulüp Müzesi'nin açılışına katılan eski başkanlar ile mevcut başkan , zirve gerçekleştirmişti. Bu toplantıda yer almayan 'ı unutmayan Cengiz'in 'taki mali genel kurulda ilk gündem maddesini Polat'a ayırmak istediği ortaya çıktı. Cengiz'in önerisine diğer eski başkanlar da olumlu yaklaştı ve Adnan Polat için oylaması yapılması kararı alındı. 2011'de idari açıdan ibra edilmeyen ve başkanlığı düşen Polat, o günden bu yanacamiaya küskün ve hiçbir kongreye katılmıyor.

    DURSUN ÖZBEK İBRA İÇİN KOLLARI SIVADI
    Sarı-kırmızılıların eski başkanı ise Mustafa Cengiz'e kaybettiği seçimin rövanşını almak için kolları sıvadı. İlk hedefi 31 Mart'taki olan Özbek, son savunmasını ibra oylaması öncesinde yapacak. Dursun Özbek, ibra edildiği takdirde Mayıs ayındaki seçimde adaylığını açıklayacak.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 08:05
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