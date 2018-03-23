Adnan Polat'a jest!
Galatasaray’ın 31 Mart’taki mali genel kurulunda, Adnan Polat için iade-i itibar oylaması yapılacak
DURSUN ÖZBEK İBRA İÇİN KOLLARI SIVADI
Sarı-kırmızılıların eski başkanı Dursun Özbek ise Mustafa Cengiz'e kaybettiği seçimin rövanşını almak için kolları sıvadı. İlk hedefi 31 Mart'taki mali genel kurul olan Özbek, son savunmasını ibra oylaması öncesinde yapacak. Dursun Özbek, ibra edildiği takdirde Mayıs ayındaki seçimde adaylığını açıklayacak.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 08:05
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“Kötü bir dönemden geçiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Kayseri çok zorda Fenerbahçe fark yapabilir, çokmbüyük şans aprananu ve lung un olmaması ve 3. kaleci 20 yaşında biri fb de jansen bile kadroda soldado formda
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Sözleşmesi feshedildi! İşte yeni takımı...
Toplam 1
Yorum
Galatasaray Yarım sezon dahi olsa takımımızda oynarken görmek isterdim. nasip değilmiş
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Galatasaray, milli aralardan sonra zorlanıyor
Toplam 5
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işiniz gücünüz bık bık bık ağlaaa
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