Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    'da maçı hazırlıkları

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> maçı hazırlıkları

    Futbol Takımı, 'in 27. haftasında 'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde 'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, reaksiyon ile ivmelenme çalışmaları yapıp, ardından 10'a 10 hedefli ve hedefsiz pas oyunu gerçekleştirdikleri aktarıldı.

    Sarı-kırmızılı ekipte, milli takım kamplarında yer alan , , , Younes , Martin Linnes ve Yuto Nagatomo'nun idmanda yer almadıkları ifade edildi.

    , yarın gerçekleştireceği iki antrenmanla karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:07
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