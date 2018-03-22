Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, reaksiyon ile ivmelenme çalışmaları yapıp, ardından 10'a 10 hedefli ve hedefsiz pas oyunu gerçekleştirdikleri aktarıldı.
Sarı-kırmızılı ekipte, milli takım kamplarında yer alan Selçuk İnan, Serdar Aziz, Fernando Muslera, Younes Belhanda, Martin Linnes ve Yuto Nagatomo'nun idmanda yer almadıkları ifade edildi.
Galatasaray, yarın gerçekleştireceği iki antrenmanla Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:07
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Tarihi konuşma! Karar verildi
Toplam 1
Yorum
Cenk Hem suçlu hem güçlü denir buna.ne verdiniz taraftara kulübe ne tepkisi bekliosunuz.adam gibi oynayacaksınızki herkes sizi baş tacı yapsın
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Başımız dik çıkarız
Toplam 5
Yorum
dimyattaki pirinç sanki başkanınızın Simyoneyi alacak parası vardı da! Rıza Hoca boşta olmasa onu görebilecek miydiniz acaba?
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Başarılı olmanın bedelini ödedim
Toplam 8
Yorum
Gslı Kadere bak arda turanla bir araya geliyorsun..Hemde nerde FATİH TERİM Stadyumunda...Büyük Gs taraftarı ikinizide dehlemekle ne güzel yapmış.
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