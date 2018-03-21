"O kupayı istiyorum"

Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni Fernando Muslera, La Gazzetta dello Sport'a konuştu. Uruguaylı kaleci "İnanılmaz bir sezon oluyor. Biz şu anda lideriz. Başakşehir çok iyi. Beşiktaş ve Fenerbahçe de şampiyonluk için savaşıyor. Hedefe ulaşmak 4 takım için de çok önemli. Galatasaray'daki 7. sezonum ve 4. kez şampiyonluğu kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Muslera kalan 8 haftada hedeflerinin kayıpsız giderek şampiyonluğu kucaklamak olduğunu söyledi.



'LAZİO'YU ÖZLEDİM'

Galatasaray ile sözleşmem var. Geleceğim, Galatasaray'a bağlı. Para problem değil, kulübümün beni isteyip istememesi önemli. Lazio'da kalecilik yapmak benim için çok özeldi. Eğer bir gün dönersem yeniden Serie A'da oynamak isterim. İtalya'yı ve Roma'yı çok özlüyorum. Geleceğime ben, ailem ve menajerim Daniela Fonseca ile birlikte karar vereceğiz.

SABIRSIZIM

Bu yaz Rusya'daki Dünya Kupası'nda Uruguay formasını giyeceğim. İtalya'da Buffon gibi bir efsanenin olmaması üzücü. Geçtiğimiz haftalarda yaşamını yitiren Astori'yi kişisel olarak tanımıyorum ama ölümüne gerçekten çok üzüldüm. Ailesine ve Fiorentina Kulübüne baş sağlığı diliyorum."