"O kupayı istiyorum"
Muslera, 7. sezonunda 4. şampiyonluğa göz dikti
Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni Fernando Muslera, La Gazzetta dello Sport'a konuştu. Uruguaylı kaleci "İnanılmaz bir sezon oluyor. Biz şu anda lideriz. Başakşehir çok iyi. Beşiktaş ve Fenerbahçe de şampiyonluk için savaşıyor. Hedefe ulaşmak 4 takım için de çok önemli. Galatasaray'daki 7. sezonum ve 4. kez şampiyonluğu kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Muslera kalan 8 haftada hedeflerinin kayıpsız giderek şampiyonluğu kucaklamak olduğunu söyledi.
'LAZİO'YU ÖZLEDİM'
Galatasaray ile sözleşmem var. Geleceğim, Galatasaray'a bağlı. Para problem değil, kulübümün beni isteyip istememesi önemli. Lazio'da kalecilik yapmak benim için çok özeldi. Eğer bir gün dönersem yeniden Serie A'da oynamak isterim. İtalya'yı ve Roma'yı çok özlüyorum. Geleceğime ben, ailem ve menajerim Daniela Fonseca ile birlikte karar vereceğiz.
SABIRSIZIM
Bu yaz Rusya'daki Dünya Kupası'nda Uruguay formasını giyeceğim. İtalya'da Buffon gibi bir efsanenin olmaması üzücü. Geçtiğimiz haftalarda yaşamını yitiren Astori'yi kişisel olarak tanımıyorum ama ölümüne gerçekten çok üzüldüm. Ailesine ve Fiorentina Kulübüne baş sağlığı diliyorum."
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:34
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 16
Yorum
FB AZİZ BAŞKAN SANA SAYGIMIZ SONSUZ AMA ARTIK BİRAZ KENDNE SAYGIN VARSA. YETER ARTIK DE ÇEKİL.BAŞKANLIĞIN YETER. BİRDE HER ŞEYE BAHANE BULMA.
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Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Toplam 2
Yorum
liderlik önemli olan sadece 34. haftada lider olmak,,,
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PFDK sevkleri açıklandı! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman...
Toplam 1
Yorum
ercment valbuena geldiginde, tam istedigim oyuncu sistemime uygun dedin, ama onuda 70den sonra oyuna aliyosun.
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