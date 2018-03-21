G.Saraylı yıldız için ilk teklif 20 milyon €
Newcastle United'ın G.Saraylı Rodrigues'le ilgili raporları ortaya çıktı. Futbolcu için yazın resmi teklif yapılacak.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:33
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Ndiaye kiralık dönecek
Toplam 5
Yorum
zoppa menajeri kafayı karıştırdı araştırmadan gitti stoke city kapalı oynuyan bir takım GS hücum oynuyan takım gelirmi bilmem ama gelirse iş yapar
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Fellaini’ye 3 yıllık teklif!
Toplam 5
Yorum
zoppa 4,3,3 oynuycak isek seneye sol iç emre akbaba alınmalı sağ iç belhanda yada kiralayabiliyorlarsa ndiaye süper ortasaha olur
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Josef, 8’in hakkını verdi
Toplam 1
Yorum
sdf sdf ekici iyileşti ondan ala 8 numara aramaya gerek yok ayrıca elmas ne oldu süper yıldız adayı hiç oynatılmıyor o çocukta 8 numara
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