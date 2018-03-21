Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda ilk olarak takım hâlinde salonda bir çalışma gerçekleştirildi.
Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda gruplar hâlinde ayak tenisi oynandı. Antrenman, koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Antrenmana milli takım kamplarında yer alan Selçuk İnan, Serdar Aziz, Fernando Muslera, Younes Belhanda, Martin Linnes ve Yuto Nagatomo katılmadı.
Sarı kırmızılı takımın 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde gerçekleştirdiği antrenmanda özel de bir misafiri vardı. Galatasaray taraftarı olan Koray Ataman, antrenman öncesi teknik direktör Fatih Terim ve oyuncularla bir araya gelerek toplu bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Fatih Terim tarafından Galatasaray forması hediye edilen Koray, bir süre oyuncularımızın yaptığı antrenmana da katıldı.
Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 20:44
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F.Bahçe şok kavga! Volkan Demirel ile...
Toplam 3
Yorum
En büyük FENER Sorumsuz bir şekilde kart görerek,kaleyi formsuz kameni'ye teslim ederek,kendi sahanda Akhisar'a yenilmek,şampiyonluk şansını düşürmüştür
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Benitez, Beşiktaş'ın yıldızını resmen açıkladı
Toplam 5
Yorum
team system Tolgay Alman alt yapısı almış olmasına rağmen neden şut çalışması yapmıyor 3 sezondur bu takımda hala doğru dürüst ve isabetli şut çekemiyor
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"Sen olsan kendini oynatır mısın?"
Toplam 9
Yorum
En büyük FENER Savunma istatistikleri diyorsun ama; O istatistikler Fener'e istikrarlı bir şekilde maç kazandırıyorsa Valbuena'yı oynatma
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