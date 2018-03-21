Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    , maçının hazırlıklarına başladı

    Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

    , 'in 27'nci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

    'ndeki idmanda ilk olarak takım hâlinde salonda bir çalışma gerçekleştirildi.

    Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda yönetimindeki antrenmanda gruplar hâlinde ayak tenisi oynandı. Antrenman, koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Antrenmana milli takım kamplarında yer alan , , , Younes Belhanda, Martin Linnes ve Yuto Nagatomo katılmadı.

    Sarı kırmızılı takımın 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde gerçekleştirdiği antrenmanda özel de bir misafiri vardı. taraftarı olan Koray Ataman, antrenman öncesi teknik direktör Fatih Terim ve oyuncularla bir araya gelerek toplu bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Fatih Terim tarafından Galatasaray forması hediye edilen Koray, bir süre oyuncularımızın yaptığı antrenmana da katıldı.

    Galatasaray, karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.


    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:44
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