Balotelli ile sıcak temas – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Balotelli ile sıcak temas

    Balotelli ile sıcak temas

    Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda serbest kalacak olan Mario Balotelli’yi elinden kaçırmak istemiyor... Raiola ile bir araya gelen Şükrü Hanedar ilk teması sağladı şartları masaya yatırıldı...

    , Galatasaray'ın Mario Balotelli ile temasa geçtiğini TAKVİM'den öğrendi... Sarı-kırmızılılar'ın bu hamlesi büyük heyecan yaratırken, gizli yürütülen operasyonla ilgili yeni ayrıntılar da sızdı. Alınan bilgilere göre, sezon sonunda serbest kalacak olan İtalyan forveti elinden kaçırmak istemeyen Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in verdiği onay sonrasında resmi temaslara başladı.

    TRANSFERDE RESMİ ADIM ATILDI
    Şükrü Hanedar'ın Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile buluştuğu belirlendi. Yapılan görüşmede ilk resmi adım atıldı. ekonomik boyutları ve sözleşme şartları masaya yatırıldı.

    4 KULÜP DAHA TEKLİF YAPTI
    Görüşmenin olumlu geçtiği ifade edilirken, taraflar önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecek. Balotelli'ye şu ana kadar 4 kulübün daha yaptığı ifade ediliyor.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:29
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