Balotelli ile sıcak temas
Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda serbest kalacak olan Mario Balotelli’yi elinden kaçırmak istemiyor... Raiola ile bir araya gelen Şükrü Hanedar ilk teması sağladı Transferin şartları masaya yatırıldı...
TRANSFERDE RESMİ ADIM ATILDI
Şükrü Hanedar'ın Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile buluştuğu belirlendi. Yapılan görüşmede ilk resmi adım atıldı. Transferin ekonomik boyutları ve sözleşme şartları masaya yatırıldı.
4 KULÜP DAHA TEKLİF YAPTI
Görüşmenin olumlu geçtiği ifade edilirken, taraflar önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecek. Balotelli'ye şu ana kadar 4 kulübün daha teklif yaptığı ifade ediliyor.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 08:29
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Çıkıp aslanlar gibi oynayalım
Toplam 1
Yorum
hagi siz ancak kuşlar gibi oynarsınız
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Galatasaray'ı Allah korudu!
Toplam 1
Yorum
fatih tek eksiğimiz goldü derken .. Futbolda geçerli tek şey gol zaten. Çok komik bir açıklama .
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"Üst üste üçüncü şampiyonluğu kazanmak istiyoruz"
Toplam 6
Yorum
kıray şampiyon olmak istiyorsanız bunu belli ediceksiniz başkanım şampiyonluğa giderken elinizdeki en iyi forveti satmayacaksınız
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