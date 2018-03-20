Sampiyon taraftar

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Süper Lig bilet hâsılatlarını ve 25 hafta sonundaki seyirci sayılarını inceledi. Passolig verilerinden elde edilen bilgiye göre, Süper Lig'in en çok taraftara oynayan kulübü 505 bin 509 ile Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılıları, 364 bin 691 seyirciyle Beşiktaş takip ederken, üçüncü sırada 344 bin 609 seyirciyle Fenerbahçe izledi. Aslan seyirci ortalamasında da zirvede yer aldı.

SEYİRCİ SAYISI ARTTI

Türk Telekom Stadı'ndaki 13 karşılaşmayı ortalama 38 bin 885 kişi izledi. 30 bin barajını geçen diğer takım Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta çıktığı 12 maça ise ortalama 33 bin 154 taraftar geldi. Ligin 25 haftasındaki toplam seyirci sayısı ise 2 milyon 909 bin 503 oldu. Maç başına düşen ortalama seyirci sayısı 12 bin 931 olarak gerçekleşti. Geçen yıla oranla seyirci ortalaması 4 bin kişi arttı.

FLORYA'YI DA AÇACAK

FENERBAHÇE maçından önce Türk Telekom Stadı'ndaki taraftar-futbolcu kaynaşmasından memnun kalan Fatih Terim, Florya'yı da seyirciye açma kararı aldı. Hedef; oyuncular ile seyirci arasındaki sinerjiyi artırıp, birlikte şampiyonluğa yürümek. Seyirciye açık yapılacak idmanlar kulübün resmi sitesinden duyurulacak.