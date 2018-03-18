Top çizgiyi geçmedi
Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, “Oyun beni tatmin etti. Puan farkına bakınca beraberlik iyi duruyor ama yenmek için çok uğraştık. Pozisyonlar da bulduk, olmadı. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında kazanmak için her şeyi yaptıklarını ancak beraberliğe razı olduklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Oyun beni tatmin etti. Defansı organize edersiniz, hücum stratejilerinizi uygulayabilirsiniz ama top çizgiyi geçmeyince yapılacak bir şey kalmaz" dedi. Pozisyon oyununu iyi oynadıklarını belirten Terim şöyle devam etti:
İNŞALLAH HEP ÖNDE GİDERİZ
"Tabi puan farkı, kaybedince olacak durum, rakibimizle farkı koruma, hepsine baktığımızda belki beraberlik iyi duruyor ama yenmek için çok uğraştık. Pozisyonlar da bulduk, olmadı." Sarı-kırmızılı teknik adam şampiyonluk yarışı hakkında ise, "Şu anda öndeyiz. İnşallah hep böyle devam eder. Ben takımıma güveniyorum, inanıyorum. İnşallah milli takım dönüşü ilk maçla birlikte yeni bir galibiyet serisi yakalarız" ifadelerini kullandı.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:23
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"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Toplam 4
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CEBELLEZİ BJK FB BİR OFYSATTAN GOL RAKİBİN İKİ PENALTISI CEBELLEZİ. HER MAÇTA VERMİYORLAR İŞTE NAPARSIN.
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arma evet çok sert hareket Mehmet Ekicinin yaptıkları cinayet olduğunda ona hakem değil hakim bakması lazım
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Toplam 31
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ver penaltıyı ver üç penaltı 2 ofysattan gol abime.
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