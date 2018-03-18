Top çizgiyi geçmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında kazanmak için her şeyi yaptıklarını ancak beraberliğe razı olduklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Oyun beni tatmin etti. Defansı organize edersiniz, hücum stratejilerinizi uygulayabilirsiniz ama top çizgiyi geçmeyince yapılacak bir şey kalmaz" dedi. Pozisyon oyununu iyi oynadıklarını belirten Terim şöyle devam etti:

İNŞALLAH HEP ÖNDE GİDERİZ

"Tabi puan farkı, kaybedince olacak durum, rakibimizle farkı koruma, hepsine baktığımızda belki beraberlik iyi duruyor ama yenmek için çok uğraştık. Pozisyonlar da bulduk, olmadı." Sarı-kırmızılı teknik adam şampiyonluk yarışı hakkında ise, "Şu anda öndeyiz. İnşallah hep böyle devam eder. Ben takımıma güveniyorum, inanıyorum. İnşallah milli takım dönüşü ilk maçla birlikte yeni bir galibiyet serisi yakalarız" ifadelerini kullandı.