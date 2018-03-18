Galatasaray taraftarlarına teşekkür etti
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe maçı için deplasmana gelen taraftarlarının gösterdikleri davranış, sağduyu ve destekleri için teşekkür mesajı yayınladı.
Devletimiz tarafından sağlanan 35 otobüsle, Ülker Stadyumu'nda yerini alan 2160 Aslan, ilk dakikadan son dakikaya kadar takımımızı büyük bir coşkuyla desteklemiş, oluşturulan zor şartlara rağmen hiçbir şekilde olumsuz bir duruma sebep olmamıştır. Bu bağlamda İETT ve emniyet güçleri dahil tüm ilgili kuruluşlar taraftarımızın sağduyulu yaklaşımından ötürü kulübümüze teşekkürlerini iletmiştir.
Her branşta olduğu gibi futbolda da hedeflediğimiz şampiyonluk yolunda bizlerin en büyük destekçisi olan taraftarımıza koşulsuz destekleri ve örnek davranışlarından ötürü teşekkür eder, bundan sonraki süreçte de aynı coşku ve sağduyu ile Galatasarayımıza olan desteklerini devam ettirmelerini dileriz."
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 12:57
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 63
Yorum
BEŞİKTAŞ DÜN AKŞAM OYNANAN MAÇTA BU İKİ TAKIMIN RAKİBİ BEŞİKTAŞ OLSAYDI O FAUL POZİSYONLARININ HEPSİNE SARI VERİRLERDİ AYIP AYIP !
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 63
Yorum
BEŞİKTAŞ AKŞAM HAKEM MAÇI DEĞİL TARAFLARI YÖNETİ ! RESMEN NE ŞİŞ NE KABAP DEDİ VE KORKUDAN İKİ TAKIMADA KART GÖSTERMEDİ KARŞILIKLI 2 KIRMIZI VARDI
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 63
Yorum
BEŞİKTAŞ HAKEMİN ELİNE DOKUNUYOR ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE CEZASI SARI KART OLMASI GEREKLİYDİ AMA O KARTI GÖSTERECEK YÜREK YOKTU HAKEMDE !
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