"Böyle sahtekarlık olmaz" – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    "Böyle sahtekarlık olmaz"

    "Böyle sahtekarlık olmaz"

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Şükrü Saraçoğlu Stadında karşılaşma bitiminde Spor Güvenlik ekibinin de hazır olduğu şeref tribününde yaklaşık 1 saat oturdu. Yayıncı kuruluştan maçın önemli pozisyonlarını izledi.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 12:47
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