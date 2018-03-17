Çanakkale destanı – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    destanı

    Çanakkale destanı

    Sarı-kırmızılılar, 18 Mart'taki Destanı'nın yıldönümünü de unutmadı

    Tribünlere "Geçmişini bilmeyen geleceğe yön veremez. Bir ruhtur ", "Sana dar gelecek maksebir kim kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın", "Kınalı Kuzular Kalbimizde" pankartları asıldı. Taraftarlar ayrıca Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'ndaki aslan askerimizi de unutmadı. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratları yapıldı.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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