Berger’den Cengiz’e ziyaret – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Berger’den Cengiz’e ziyaret

    Berger’den Cengiz’e ziyaret
    Avrupa Birliği () Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi ile beraberindeki heyet, Galatasaray Başkanı 'e nezaket ziyaretinde bulundu. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette Başkan Mustafa Cengiz, Christian Berger'e Galatasaray tarihini anlatan 'Born to Lead' isimli İngilizce kitabı hediye etti.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:24
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