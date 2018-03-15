Hisseler kapışıldı – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Hisseler kapışıldı

    Hisseler kapışıldı
    Başkan , Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), ikinci sermaye artışını da kabul ettiğini ve bunun kendilerine önemli gelir getireceğini belirtti. Cengiz, "Kulübümüzün 145 milyon lira karşılama riski sıfırlandı" ifadesini kullandı
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:58
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