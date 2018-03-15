Final de değil intikam maçı da...

Kritik Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da planlar galibiyet üzerine yapılıyor... Teknik direktör Fatih Terim idmanlarda taktik hazırlık değil psikoloji üzerinde duruyor. Öncelikle takımın üzerindeki gerilimi azaltmaya çalışan tecrübeli çalıştırıcı dünkü idman öncesi futbolcularıyla toplantı yaptı.

AMAÇ HESAP KESMEK DEĞİL!

Terim, "Bu bir final ya da intikam maçı değil. Oraya hesap kesmeye gitmeyeceğiz. Yıllardır oynadığımız sıradan bir deplasman derbisi. Kazanırsak seviniriz ama yenilirsek dünyanın sonu olmaz" dedi.

NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Her maçta olduğu gibi Fenerbahçe önünde de kazanmak için savaşacaklarını söyleyen Fatih Terim, "Galibiyet için her şeyimizi vereceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Sonucu göreceğiz" diye konuştu.

YARIN BİR ÖNEMİ OLMAYACAK

Futbolculara sürekli Kadıköy'deki kazanamama serisinin önemsiz olduğunu aşılayan başarılı hoca, "Bu maç bugün için önemli. Gelecekte hiçbir önemi olmayacak. Bunu sakın unutmayın" ifadesini kullandı. (Takvim)