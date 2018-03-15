Final de değil intikam maçı da...
Takımla toplantı yapan Terim, “Bu bir final ya da intikam maçı değil. Yıllardır oynadığımız sıradan bir deplasman derbisi. Kazanırsak seviniriz ama yenilirsek dünyanın sonu olmaz. Galibiyet için her şeyimizi vereceğiz, sonucu göreceğiz” dedi.
Kritik Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da planlar galibiyet üzerine yapılıyor... Teknik direktör Fatih Terim idmanlarda taktik hazırlık değil psikoloji üzerinde duruyor. Öncelikle takımın üzerindeki gerilimi azaltmaya çalışan tecrübeli çalıştırıcı dünkü idman öncesi futbolcularıyla toplantı yaptı.
AMAÇ HESAP KESMEK DEĞİL!
Terim, "Bu bir final ya da intikam maçı değil. Oraya hesap kesmeye gitmeyeceğiz. Yıllardır oynadığımız sıradan bir deplasman derbisi. Kazanırsak seviniriz ama yenilirsek dünyanın sonu olmaz" dedi.
NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ
Her maçta olduğu gibi Fenerbahçe önünde de kazanmak için savaşacaklarını söyleyen Fatih Terim, "Galibiyet için her şeyimizi vereceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Sonucu göreceğiz" diye konuştu.
YARIN BİR ÖNEMİ OLMAYACAK
Futbolculara sürekli Kadıköy'deki kazanamama serisinin önemsiz olduğunu aşılayan başarılı hoca, "Bu maç bugün için önemli. Gelecekte hiçbir önemi olmayacak. Bunu sakın unutmayın" ifadesini kullandı. (Takvim)
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 07:57
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Vodafone Park’taki ilk mağlubiyet
Toplam 7
Yorum
cener dünya devlerinden bayerni eleyeceğini iddia eden sinan engin kübadan gelememiş daha...unutulunca skor gelir artık..8-1
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Vodafone Park’taki ilk mağlubiyet
Toplam 7
Yorum
misafir oysa ne hayallerimizvardı.sinan enginin dediği gibi..yazık edecektik bayerne..sinanaı oynatamadığımız için yazık etti bizi bayern..
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Fenerbahçe'yi bize bırakın
Toplam 3
Yorum
GİLEMELİ. KADI KÖYÜN KATIGÜLLÜ DURUMU HER ZAMAN B GS KESİNLİKLE BİR PUANA OYNAMAMALI. GS BİR PUANA OYNARSA BİLİN Kİ YENİK. GS YIN HEDEFİ 3 PUAN OLMALI VEDE HAKEMLERİ DE YENECEK BİR OYUN SER
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