Final de değil intikam maçı da... – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Final de değil intikam maçı da...

    Final de değil intikam maçı da...

    Takımla toplantı yapan Terim, “Bu bir final ya da intikam maçı değil. Yıllardır oynadığımız sıradan bir deplasman derbisi. Kazanırsak seviniriz ama yenilirsek dünyanın sonu olmaz. için her şeyimizi vereceğiz, sonucu göreceğiz” dedi.

    Kritik derbisi öncesi 'da planlar üzerine yapılıyor... Teknik direktör idmanlarda taktik hazırlık değil psikoloji üzerinde duruyor. Öncelikle takımın üzerindeki gerilimi azaltmaya çalışan tecrübeli çalıştırıcı dünkü idman öncesi futbolcularıyla toplantı yaptı.

    AMAÇ HESAP KESMEK DEĞİL!
    Terim, "Bu bir final ya da intikam maçı değil. Oraya hesap kesmeye gitmeyeceğiz. Yıllardır oynadığımız sıradan bir deplasman derbisi. Kazanırsak seviniriz ama yenilirsek dünyanın sonu olmaz" dedi.

    NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ
    Her maçta olduğu gibi Fenerbahçe önünde de kazanmak için savaşacaklarını söyleyen Fatih Terim, "Galibiyet için her şeyimizi vereceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Sonucu göreceğiz" diye konuştu.

    YARIN BİR ÖNEMİ OLMAYACAK
    Futbolculara sürekli 'deki kazanamama serisinin önemsiz olduğunu aşılayan başarılı hoca, "Bu maç bugün için önemli. Gelecekte hiçbir önemi olmayacak. Bunu sakın unutmayın" ifadesini kullandı. (Takvim)

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 07:57
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