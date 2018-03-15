Hocalar derbisinde Terİm 5-3 önde – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Hocalar derbisinde Terİm 5-3 önde

    Hocalar derbisinde Terİm 5-3 önde

    İki takım teknik direktörleri daha önce 10 kez karşılaştı. Terim, Kocaman’a üstün

    TÜRK futbolunun iki lokomotif kulübü G.Saray ile F.Bahçe, Cumartesi gününe hazırlanıyor. İki takımın hocası ile kariyerleri boyunca daha önce 10 kez karşı karşıya geldiler. Terim'in Kocaman'a karşı 5'e 3'lük üstünlüğü bulunuyor. 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:21
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