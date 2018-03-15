Fenerbahçe'yi bize bırakın – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'yi bize bırakın

    Fenerbahçe'yi bize bırakın

    Daha önce ’de maça çıkmayan Rodrigues, , Feghouli, iddialı: “Bizim üzerimizde baskı yok. İlk defa o deplasmana gidiyoruz. Kazanıp döneceğiz”

    19 yıldır kazanamadığı deplasmanına bir kez daha "O sene bu sene" sloganıyla gidiyor. Özellikle Ülker Stadı'nda ilk maçlarına çıkacak Bafetimbi , Younes , Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues, Maicon Roque ve Fernando Reges gibi isimler hem heyecanlı hem hırslı. Hepsi 'yi dış sahada yeneceklerinden emin.

    FARK 9 PUANA ÇIKACAK
    Aslan'ın Kadıköy'e daha önce çıkmamış yıldızları şöyle konuştu: Bizler dünyanın dört bir yanında, çok zor atmosferlerde, kritik derbilerde forma giydik. Kadıköy veya başka bir yer fark etmez. Biz her maça 3 puan almak için çıkıyoruz, Fenerbahçe deplasmanına da aynı hedefle gidiyoruz. 6 puanlık avantajımızı, 9'a çıkarmak istiyoruz. Odaklandığımız tek şey şampiyonluk.

    GOMİS'İN GÖLGESİ YETER
    Aslan'ın forveti Bafetimbi Gomis bu sezon ligde 25 kez ağları sarstı. Fenerbahçe'de ise Fernandao'nun 5, Soldado'nun 3 golü bulunuyor. Fransız golcü, iki takımın hücumcuları kıyaslandığında Fernandao- Soldado ikilisini yanına yaklaştırmıyor. Derbi öncesi G.Saray'da , F.Bahçe'de ise Janssen sakat.

    BİR PUAN YETER / Mini yorum / Ahmet Çakar
    Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe maçını kazanırsa farkı 9'a çıkarır, ikili averajı da cebine koyar. Fenerbahçe'nin bu durumda şampiyonluk ihtimali kalmaz. Galatasaray kaybederse ise şampiyonluğu da kaybeder diyemem. Zira 1 gün sonra Başakşehir- Beşiktaş maçı oynanacak. Galatasaray'ın şampiyonluk şansı devam ed er ama bir gün snraki maçın skoru diğer bir takımı da şampiyonluk potasına sokuverir. Galatasaray maç öncesi beraberliğe bence razı olur. 'e karşılaşma başlamadan 1 puanı versinler, 'maça çıkmayayım' diyebilir.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 07:32
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