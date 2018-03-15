F.Bahçe alkışlar – Fotomaç – 15 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe alkışlar

    F.Bahçe alkışlar

    Avrupalı şirketler derbi için ilginç bahisler belirledi. G.Saray kazanırsa F.Bahçeliler alkışlar bahsi dahi var

    G.SARAY'ın deplasmanda F.Bahçe ile karşılaşacağı derbi mücadelesi sadece bizim değil, tüm dünyanın dikkatini çekmiş durumda. Bahis şirketleri de ilginç bahisler hazırladı. Örneğin G.Saray'ın galip gelmesi halinde F.Bahçe taraftarının ezeli rakiplerini alkışlamasına 1'e 6000 veriliyor.

    VE GİULİANO ' ÖNDE

    Bahis şirketleri gole en yakın isimleri de belirledi. G.Saray'dan Bafe Gomis, F.Bahçe'den 'nun gole yakın olduğu oranlara yansıdı

    KOCAMAN BIRAKIR
    İlginç bahislerden biri de G.Saray'ın galip gelmesi halinde F.Bahçe'nin hocası 'ın görevi bırakacağı yönünde. Buna 1'e 21 veriliyor.

    1'E 4
    Galatasaray'ın Kadıköy'de galibiyet şansı bahis şirketlerine göre düşük. Sarı-kırmızılıların, Kadıköy'den galibiyetle ayrılmasına 1'e 4 veriliyor

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe alkışlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN