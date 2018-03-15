F.Bahçe alkışlar

G.SARAY'ın deplasmanda F.Bahçe ile karşılaşacağı derbi mücadelesi sadece bizim değil, tüm dünyanın dikkatini çekmiş durumda. Bahis şirketleri de ilginç bahisler hazırladı. Örneğin G.Saray'ın galip gelmesi halinde F.Bahçe taraftarının ezeli rakiplerini alkışlamasına 1'e 6000 veriliyor.

GOMİS VE GİULİANO ' ÖNDE

Bahis şirketleri gole en yakın isimleri de belirledi. G.Saray'dan Bafe Gomis, F.Bahçe'den Giuliano'nun gole yakın olduğu oranlara yansıdı

KOCAMAN BIRAKIR

İlginç bahislerden biri de G.Saray'ın galip gelmesi halinde F.Bahçe'nin hocası Aykut Kocaman'ın görevi bırakacağı yönünde. Buna 1'e 21 veriliyor.

1'E 4

Galatasaray'ın Kadıköy'de galibiyet şansı bahis şirketlerine göre düşük. Sarı-kırmızılıların, Kadıköy'den galibiyetle ayrılmasına 1'e 4 veriliyor