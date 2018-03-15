F.Bahçe alkışlar
Avrupalı şirketler derbi için ilginç bahisler belirledi. G.Saray kazanırsa F.Bahçeliler alkışlar bahsi dahi var
G.SARAY'ın deplasmanda F.Bahçe ile karşılaşacağı derbi mücadelesi sadece bizim değil, tüm dünyanın dikkatini çekmiş durumda. Bahis şirketleri de ilginç bahisler hazırladı. Örneğin G.Saray'ın galip gelmesi halinde F.Bahçe taraftarının ezeli rakiplerini alkışlamasına 1'e 6000 veriliyor.
GOMİS VE GİULİANO ' ÖNDE
Bahis şirketleri gole en yakın isimleri de belirledi. G.Saray'dan Bafe Gomis, F.Bahçe'den Giuliano'nun gole yakın olduğu oranlara yansıdı
KOCAMAN BIRAKIR
İlginç bahislerden biri de G.Saray'ın galip gelmesi halinde F.Bahçe'nin hocası Aykut Kocaman'ın görevi bırakacağı yönünde. Buna 1'e 21 veriliyor.
1'E 4
Galatasaray'ın Kadıköy'de galibiyet şansı bahis şirketlerine göre düşük. Sarı-kırmızılıların, Kadıköy'den galibiyetle ayrılmasına 1'e 4 veriliyor
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:30
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Beşiktaş - Bayern Münih | CANLI
Toplam 6
Yorum
emmy Adamlar oynamaya oynamaya 3 attı yazık size ne bekliyordunuz bayern'e 5 mi atacaktınız.Hadi hadi size kupa layık değil :)))))))
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
ahhhaa seni gidi çakma filozof ne oldu kendini süper ligdemi sandın
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
Hakan Tartan Senol Gunes'in "tac hizsizligi" uluslar arasi da tescillendi.Aykut Kocaman hakliymis..
F.Bahçe alkışlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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