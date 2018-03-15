Halef - Selef başkanların söz düellosu sürüyor – Fotomaç – 15 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Halef - Selef başkanların söz düellosu sürüyor

    Halef - Selef başkanların söz düellosu sürüyor
    ÖZBEK: KARMAŞA YARATMAK İSTENİYOR
    Toplantıda söz alan eski başkan , kendisine yönelik bir karalama kampanyası yürütüldüğünü ileri sürdü. Hazırlanan denetleme kurulu raporunu sert sözlerle eleştiren Özek, raporda, Dursun Özbek ile AŞ'nin karıştırıldığını iddia etti. Özbek, "Belagat çok güzel, öyle ustaca kaleme alınmış ki yapanları tebrik ediyorum. Satır aralarına girdiğinizde maksat başkalaşıyor. Algı yaratmak, Dursun Özbek'i karalamak, bir karmaşa yaratmak isteniyor" dedi.

    Ailesine vasiyet bıraktı
    Dursun Özbek, konuşmasında ailesine de 'a hizmetlerin devam etmesi için vasiyet bıraktı: "Yaratılmak istenen algının aksine, Özbek Turizm AŞ veya Dursun Özbek bugüne kadar yaptığı kasa kolaylığı veya hizmetler için 1 kuruş tahsil etmemiştir ve etmeyecektir. Buradan kardeşime, çocuklarıma ve aileme sesleniyorum, vasiyet ediyorum; benden sonra da bu hizmetler devam edecektir."

    CENGİZ: RAKAMLARDA MUTABIK DEĞİLİZ
    Dursun Özbek'in konuşması sonrası söz alan , iki tarafın muhasebecilerinin bir araya gelip hesap yapmasını isterken, "Rakamlarda mutabık değiliz. Alacaklı olduğunu söylediği 91 milyon liranın 7 milyonunu söylediği şekilde bağış yapmadığı gibi, faiz tahakkuk ettirmeyi sürdürdü" suçlamasında bulundu.

    6 ÇEKİ CEBİNE KOYMADI MI!
    Son bölümde yeniden kürsüye çıkan Mustafa Cengiz, tartışmalara neden olan denetleme raporuna değinerek, "Denetleme raporundan niye rahatsız oldular? Olmasınlar. 'Dursun Özbek senetleri almadı, temlik ve rehin koymadı, 6 cebine koyup gitmedi' desinler, yırtalım raporu ve özür dileyelim. Bizim asla art niyetimiz yok. Biz Galatasaraylıyız. Niye birinin kötü duruma düşmesinden zevk alalım" dedi.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Halef - Selef başkanların söz düellosu sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN