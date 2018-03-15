Halef - Selef başkanların söz düellosu sürüyor
Toplantıda söz alan eski başkan Dursun Özbek, kendisine yönelik bir karalama kampanyası yürütüldüğünü ileri sürdü. Hazırlanan denetleme kurulu raporunu sert sözlerle eleştiren Özek, raporda, Dursun Özbek ile Özbek Turizm AŞ'nin karıştırıldığını iddia etti. Özbek, "Belagat çok güzel, öyle ustaca kaleme alınmış ki yapanları tebrik ediyorum. Satır aralarına girdiğinizde maksat başkalaşıyor. Algı yaratmak, Dursun Özbek'i karalamak, bir karmaşa yaratmak isteniyor" dedi.
Ailesine vasiyet bıraktı
Dursun Özbek, konuşmasında ailesine de Galatasaray'a hizmetlerin devam etmesi için vasiyet bıraktı: "Yaratılmak istenen algının aksine, Özbek Turizm AŞ veya Dursun Özbek bugüne kadar yaptığı kasa kolaylığı veya hizmetler için 1 kuruş tahsil etmemiştir ve etmeyecektir. Buradan kardeşime, çocuklarıma ve aileme sesleniyorum, vasiyet ediyorum; benden sonra da bu hizmetler devam edecektir."
CENGİZ: RAKAMLARDA MUTABIK DEĞİLİZ
Dursun Özbek'in konuşması sonrası söz alan Mustafa Cengiz, iki tarafın muhasebecilerinin bir araya gelip hesap yapmasını isterken, "Rakamlarda mutabık değiliz. Alacaklı olduğunu söylediği 91 milyon liranın 7 milyonunu söylediği şekilde bağış yapmadığı gibi, faiz tahakkuk ettirmeyi sürdürdü" suçlamasında bulundu.
6 ÇEKİ CEBİNE KOYMADI MI!
Son bölümde yeniden kürsüye çıkan Mustafa Cengiz, tartışmalara neden olan denetleme raporuna değinerek, "Denetleme raporundan niye rahatsız oldular? Olmasınlar. 'Dursun Özbek senetleri almadı, temlik ve rehin koymadı, 6 çeki cebine koyup gitmedi' desinler, yırtalım raporu ve özür dileyelim. Bizim asla art niyetimiz yok. Biz Galatasaraylıyız. Niye birinin kötü duruma düşmesinden zevk alalım" dedi.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:35
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Beşiktaş - Bayern Münih | CANLI
Toplam 6
Yorum
emmy Adamlar oynamaya oynamaya 3 attı yazık size ne bekliyordunuz bayern'e 5 mi atacaktınız.Hadi hadi size kupa layık değil :)))))))
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
ahhhaa seni gidi çakma filozof ne oldu kendini süper ligdemi sandın
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
Hakan Tartan Senol Gunes'in "tac hizsizligi" uluslar arasi da tescillendi.Aykut Kocaman hakliymis..
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