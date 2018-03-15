Gerginliğe kesinlikle prim yok – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Gerginliğe kesinlikle prim yok

    Gerginliğe kesinlikle prim yok

    'da teknik heyet, derbi maçta futbolcuları uyardı.

    Karşılaşma boyunca rakip tribün ve oyuncularla kesinlikle temas kurulmayacak. Gerginliğin bugüne kadar hep 'nin işine yaraması sebebiyle sadece futbola konsantre olacaklar.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:30
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