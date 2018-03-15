4 sene yenilmedi – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    4 sene yenilmedi

    4 sene yenilmedi

    ezeli rakibi 'ye rekabetin başladığı tarihten itibaren tam 4 yıl maç kaybetmedi. Sarı-kırmızılı futbolcular, bu dönemde Kanarya'ya ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Bu dönemde önemli zaferler elde etmeyi bildi.


    6-0 DA YENDİ 7-0 DA
    17 Ocak 1909'da başlayan - rekabetinin ilk yıllarına sarı-kırmızılılar damga vurdu. Aslan ilk 8 maçı kazandı. Bu süreçte Kanarya'nın ağlarına 30 gol bırakırken, kalesinde hiç gol görmedi. Sarı-kırmızılılar farklı skorlar da aldı. Ezeli rakibini bir kez , bir kez de 7 kişiyle yenmeyi başardı

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:30
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