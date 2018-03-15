4 sene yenilmedi
Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'ye rekabetin başladığı tarihten itibaren tam 4 yıl maç kaybetmedi. Sarı-kırmızılı futbolcular, bu dönemde Kanarya'ya ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Bu dönemde önemli zaferler elde etmeyi bildi.
6-0 DA YENDİ 7-0 DA
17 Ocak 1909'da başlayan Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin ilk yıllarına sarı-kırmızılılar damga vurdu. Aslan ilk 8 maçı kazandı. Bu süreçte Kanarya'nın ağlarına 30 gol bırakırken, kalesinde hiç gol görmedi. Sarı-kırmızılılar farklı skorlar da aldı. Ezeli rakibini bir kez 6-0, bir kez de 7 kişiyle 7-0 yenmeyi başardı
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:30
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Beşiktaş - Bayern Münih | CANLI
Toplam 6
Yorum
emmy Adamlar oynamaya oynamaya 3 attı yazık size ne bekliyordunuz bayern'e 5 mi atacaktınız.Hadi hadi size kupa layık değil :)))))))
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
ahhhaa seni gidi çakma filozof ne oldu kendini süper ligdemi sandın
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
Hakan Tartan Senol Gunes'in "tac hizsizligi" uluslar arasi da tescillendi.Aykut Kocaman hakliymis..
4 sene yenilmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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