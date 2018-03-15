4 sene yenilmedi

Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'ye rekabetin başladığı tarihten itibaren tam 4 yıl maç kaybetmedi. Sarı-kırmızılı futbolcular, bu dönemde Kanarya'ya ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Bu dönemde önemli zaferler elde etmeyi bildi.



6-0 DA YENDİ 7-0 DA

17 Ocak 1909'da başlayan Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin ilk yıllarına sarı-kırmızılılar damga vurdu. Aslan ilk 8 maçı kazandı. Bu süreçte Kanarya'nın ağlarına 30 gol bırakırken, kalesinde hiç gol görmedi. Sarı-kırmızılılar farklı skorlar da aldı. Ezeli rakibini bir kez 6-0, bir kez de 7 kişiyle 7-0 yenmeyi başardı