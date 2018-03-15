Muslera, duran toplara hazırlanıyor
Sürekli duran toptan gol yiyen Aslan'da teknik direktör Fatih Terim bu sorunu çözmeye çalışıyor.
Sarı-kırmızılılar son 2 sezonda tam anlamıyla duran top kabusu yaşıyor. G.Saray bu dönemde tam 27 duran top golü yedi. Fenerbahçe bu sezon 18 golü bu şekilde buldu. Bu sebeple Fatih Terim ciddi biçimde bu sorunun üzerine eğilip sona ermesi için uğraşıyor.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:30
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Beşiktaş - Bayern Münih | CANLI
Toplam 6
Yorum
emmy Adamlar oynamaya oynamaya 3 attı yazık size ne bekliyordunuz bayern'e 5 mi atacaktınız.Hadi hadi size kupa layık değil :)))))))
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
ahhhaa seni gidi çakma filozof ne oldu kendini süper ligdemi sandın
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
Hakan Tartan Senol Gunes'in "tac hizsizligi" uluslar arasi da tescillendi.Aykut Kocaman hakliymis..
Muslera, duran toplara hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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