Muslera, duran toplara hazırlanıyor – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Muslera, duran toplara hazırlanıyor

    Muslera, duran toplara hazırlanıyor

    Sürekli duran toptan gol yiyen Aslan'da teknik direktör bu sorunu çözmeye çalışıyor.

    İmparator, ve Maicon Roque'den durmaları gereken yerleri ezberletiyor. Kaleci antrenörü de 'yı özel olarak çalıştırıyor.

    Sarı-kırmızılılar son 2 sezonda tam anlamıyla duran top kabusu yaşıyor. G.Saray bu dönemde tam 27 duran top golü yedi. Fenerbahçe bu sezon 18 golü bu şekilde buldu. Bu sebeple ciddi biçimde bu sorunun üzerine eğilip sona ermesi için uğraşıyor.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:30
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