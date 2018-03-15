Yüzde 100 hazır – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Yüzde 100 hazır

    Yüzde 100 hazır

    Galatasaraylı futbolcu , Fenerbahçe derbisi için yüzde 100 hazır.

    'da derbi öncesi en çok merak edilen Reges'in durumuydu. Ağır sakatlığı sonrası Karabük maçında 45 dakika forma giyen 'Ahtapot' lakaplı oyuncu Konya karşısında ise şans bulamamıştı. Yüzde 100 hazır olan Fernando forma bekliyor. Jason Denayer de tamamen iyileşti.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:13
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