B planı Sinan – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    B planı Sinan

    B planı Sinan

    Konyaspor maçını çeviren genç futbolcu, Terim’in derbide gidişata göre kozu olacak

    'in en büyük etkisi , , ve 'ta oldu. Konya maçını 1 gol ve 1 asistle çeviren Sinan, İmparator'un F.Bahçe'ye karşı 'hamle oyuncusu' olacak. Maçın gidişatına göre genç ismi sahaya sürecek.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:11
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