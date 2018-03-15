U15’ler berabere – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    ’ler berabere

    <a href="/index/u15?id=708a1130-d759-4f70-819b-c903f8e95917" class="" rel="tag">U15</a>’ler berabere

    Derbi öncesi iki takımın ’leri karşılaştı. ’ın Florya’daki sahasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

    Derbi öncesi iki takımın 'leri karşılaştı. 'ın Florya'daki sahasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. 'nin golünü Hasan kaydetti. U16 Ligi'nin 21. haftasındaki erteleme maçında Beşiktaş'ı konuk eden U16 Takımı da ezeli rakibiyle 2-2 berarebere kaldı.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:03
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