Biletler satışta – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Biletler satışta

    Biletler satışta

    'un biletleri satışa çıktı.

    'un Ülker Spor ve Et kinlik Salonu'nda oynayacağı (TBL/18 Mart) ve Maccabi FOX ( Euroleague/20 Mart) maçlarının bilet satışı bugün başlıyor. Fiyatlar Daçka maçında 30 ile 600 lira, Maccabi maçında 50 ile 900 lira arasında...
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:56
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