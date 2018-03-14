Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti
Fenerbahçe, Euroleague Women Çeyrek Final serisi üçüncü ve son maçında konuk olduğu Macaristan temsilcisi Sopron Basket’e 67-46 mağlup oldu. Bu sonuçla seride 2-1 geri düşen sarı-lacivertliler turnuvaya veda etti.
Hakemler: Petr Hrusa xx, Marko Vladic xx, Dariusz Zapolski xx
Sopron Basket: Fegyverneky x 4, Salvadores x 4, Crvendakic x 7, Jovanovic x 2, Turner xxxx 29, Milovanovic x 9, Dubei x, Page xx 12
Başantrenör: Igor Polenek
Fenerbahçe: Pelin Bilgiç x, Ayşe Cora x 2, Birsel Vardarlı Demirmen x, Vaughn xx 13, Plum xx 8, Verameyenka xx 7, Tuğçe Canıtez xx, Sottana x 6, Kizer x 4, Powers x 1, Dabovic xx 5
Başantrenör: Fırat Okul
1. periyot: 17-21
Devre: 33-31
3. periyot: 52-43
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:33
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Beşiktaş - Bayern Münih | CANLI
Toplam 6
Yorum
emmy Adamlar oynamaya oynamaya 3 attı yazık size ne bekliyordunuz bayern'e 5 mi atacaktınız.Hadi hadi size kupa layık değil :)))))))
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
ahhhaa seni gidi çakma filozof ne oldu kendini süper ligdemi sandın
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
Hakan Tartan Senol Gunes'in "tac hizsizligi" uluslar arasi da tescillendi.Aykut Kocaman hakliymis..
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