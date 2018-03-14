Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    , Avrupa'ya veda etti

    Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti

    , Euroleague Women Çeyrek Final serisi üçüncü ve son maçında konuk olduğu Macaristan temsilcisi ’e 67-46 mağlup oldu. Bu sonuçla seride 2-1 geri düşen sarı-lacivertliler turnuvaya veda etti.

    Salon: Novomatic Arena
    Hakemler: Petr Hrusa xx, Marko Vladic xx, Dariusz Zapolski xx
    : Fegyverneky x 4, Salvadores x 4, Crvendakic x 7, Jovanovic x 2, Turner xxxx 29, Milovanovic x 9, Dubei x, Page xx 12
    Başantrenör: Igor Polenek
    : Pelin Bilgiç x, Ayşe Cora x 2, Birsel Vardarlı Demirmen x, Vaughn xx 13, Plum xx 8, Verameyenka xx 7, Tuğçe Canıtez xx, Sottana x 6, Kizer x 4, Powers x 1, Dabovic xx 5
    Başantrenör: Fırat Okul
    1. periyot: 17-21
    Devre: 33-31
    3. periyot: 52-43
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:33
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