13 dakikalık sevinç!

Son yıllarda derbilerde rakiplerine ciddi bir üstünlük kuran Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı hakim iyeti ise farklı bir boyutta... Sarı-lacivertliler, ezeli rakibine özellikle Kadıköy'de tabiri caizse nefes bile aldırmıyor... Ülker Stadı'nda oynanan son 18 lig maçının 14'ünü kazanan, 4'ünde ise sahadan beraberlikle ayrılan Kanarya, söz konusu periyotta sadece 13 dakika yenik oynadı.

928 dakikalık süreyi skor bakımdan Fenerbahçe önde geçerken, 679 dakikada ise beraberlik hakim oldu. Galatasaray'ın öne geçtiği iki maçtaki üstünlükleri 5 ve 8 dakika sürdü. 2008- 09'daki derbide 2. dakikada Lincoln'ün golüyle öne geçen Cimbom, 5 dakika sonra Selçuk Şahin'in golüne engel olamadı. Daha sonra Emre Aşık (kk), Lugano ve Deivid'in golleriyle Fenerbahçe 4-1 kazandı. 2012-13'te ise 25. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçen Cimbom'a Ferbahçe 33 ve 36'da Pierre Webo ile yanıt vererek 2-1 kazanmayı başardı.



