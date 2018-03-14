Alex hayranları hayal kırıklığına uğradı
İstanbul'da bir AVM'de gerçekleştirilen Alex de Souza'nın imza günü yaşanan izdiham nedeniyle yarıda kaldı. Birçok hayranı Alex'i göremeden efsane isim AVM'den ayrıldı. Alex, Instagram'dan bu görüntüleri paylaşarak aşağıdaki notu düştü: "Bugünkü imza günüm, yaşanan büyük yoğunluğun, siz sevdiklerimin güvenliğini riske atar noktaya gelmesi dolayısı ile yarıda kesilmek zorunda kaldı. Herkese ilgi gösterememenin üzüntüsünü yaşıyor olsam da, sizlerin sağlığı her şeyden önemli."
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