Başkan bonservisini belirledi – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Başkan bonservisini belirledi

    Başkan bonservisini belirledi

    Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, Garry Rodrigues'in bonservis bedelini belirledi.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 08:16
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