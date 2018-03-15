Fatih Terim'in 54. derbi heyecanı
Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 53 müsabaka oynadı.
Sarı-kırmızılı takımda dördüncü kez görev alan 64 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 20 galibiyet, 19 beraberlik ve 14 mağlubiyet gördü.
- Fenerbahçe karşısında 26 derbi
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 26 derbi yaptı.
Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 10'unu kazanırken, 7'isinde berabere kaldı, 9'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oynadığı 27 derbide ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
- Kadıköy'de son galibiyeti de hezimeti de gördü
Galatasaray, Fenerbahçe karşısında deplasmandaki son galibiyetini Fatih Terim yönetiminde elde etti.
Sarı-kırmızılı takım, 22 Aralık 1999'da Kadıköy'de oynanan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Galatasaray, bundan sonra dış sahada rakibi ile oynadığı 21 müsabakada galip gelemedi.
Galatasaray, Fenerbahçe karşısındaki ligdeki en ağır yenilgisini de Fatih Terim döneminde yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 6 Kasım 2002'de deplasmanda oynadığı maçta rakibine 6-0 mağlup oldu.
- Bin 637 gün sonra derbiye çıkacak
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bin 637 gün sonra derbi maçta görev alacak.
Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'daki son derbisine 2013-2014 sezonunda 22 Eylül 2013'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Beşiktaş'ı 3-0 hükmen mağlup ettikleri maçta çıkmıştı.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:32
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Daha iyi olmalıyız
Toplam 9
Yorum
karakartal kardeş oda ya vardarlısıdır yada isveçlidir adam olun az tebrik edin istiklal marşını çaldırdık bayrak dalgalandırdık şerefli insanlar olun
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu KASITLI FAKTÖRLERIN (!) devreye girmedigi bir macta,, Gs "bu günkü Fener'i" sahasinda yenecek gücte !
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 3
Yorum
Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?. ilk dakikalardan sarı gösterse oyuncuların çoğu maçı tamamlayamaz kırmızı görürler. ancak es geçer. ya da gösterir pfdk görmezden gelir
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