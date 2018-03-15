Derbi öncesi Feghouli'yi üzen haber! – Fotomaç – 15 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Derbi öncesi 'yi üzen haber!

    Derbi öncesi Feghouli'yi üzen haber!

    'ın Cezayirli yıldızı, hocası Rabah Madjer tarafından milli takım kadrosuna dahil edilmedi.

    'a geldiği günden beri gittikçe formunu artıran ve ilk 11'in değişmezlerinden olan Sofiane Milli takıma çağrılmama üzüntüsü yaşıyor. Bu sezon Galatasaray'da çıktığı 23 maçta 6 gol, 8 asist yapan oyuncunun bu performansı da Milli takıma çağrılması için yeterli bulunmadı.

    Cezayir milli takımının antrenörü, Feghouli'yi açıklamak istemediği bazı özel sebeplerden dolayı görevde bulunduğu sürece milli takıma çağırmayı düşünmediğini söylemişti. Feghouli'nin takım arkadaşlarıyla yaşadığı problemlerden dolayı milli takıma çağrılmadığı düşünülüyor.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbi öncesi Feghouli'yi üzen haber! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN