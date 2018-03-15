Derbi öncesi Feghouli'yi üzen haber!
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı, hocası Rabah Madjer tarafından milli takım kadrosuna dahil edilmedi.
Galatasaray'a geldiği günden beri gittikçe formunu artıran ve ilk 11'in değişmezlerinden olan Sofiane Feghouli Milli takıma çağrılmama üzüntüsü yaşıyor. Bu sezon Galatasaray'da çıktığı 23 maçta 6 gol, 8 asist yapan oyuncunun bu performansı da Milli takıma çağrılması için yeterli bulunmadı.
Cezayir milli takımının antrenörü, Feghouli'yi açıklamak istemediği bazı özel sebeplerden dolayı görevde bulunduğu sürece milli takıma çağırmayı düşünmediğini söylemişti. Feghouli'nin takım arkadaşlarıyla yaşadığı problemlerden dolayı milli takıma çağrılmadığı düşünülüyor.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:51
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Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş - Bayern yorumu
Toplam 28
Yorum
Dost Hani ülke puanı önemliydi.
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Orman'dan sürpriz açıklama! Dünya yıldızını almak istiyor
Toplam 9
Yorum
1903 Rüya degil HEDEF. Renkli kardeş sen anlamazsın.
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Orman'dan sürpriz açıklama! Dünya yıldızını almak istiyor
Toplam 9
Yorum
isim Ronaldo da sizi istiyormuş. Kendine ne kadar daha güldüreceksin sen ilahi Fiko :)
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