Derbi öncesi Feghouli'yi üzen haber!

Galatasaray'a geldiği günden beri gittikçe formunu artıran ve ilk 11'in değişmezlerinden olan Sofiane Feghouli Milli takıma çağrılmama üzüntüsü yaşıyor. Bu sezon Galatasaray'da çıktığı 23 maçta 6 gol, 8 asist yapan oyuncunun bu performansı da Milli takıma çağrılması için yeterli bulunmadı.

Cezayir milli takımının antrenörü, Feghouli'yi açıklamak istemediği bazı özel sebeplerden dolayı görevde bulunduğu sürece milli takıma çağırmayı düşünmediğini söylemişti. Feghouli'nin takım arkadaşlarıyla yaşadığı problemlerden dolayı milli takıma çağrılmadığı düşünülüyor.